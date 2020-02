Seleção inicia o quadrangular final do Pré-Olímpico nesta segunda-feira

Titulares do Brasil foram poupados do jogo de sexta-feira e aproveitaram para treinar Crédito: CBF

Rio de Janeiro – Depois de duas semanas de disputas pelo Grupo B na primeira fase do Pré-Olímpico de Futebol masculino na Colômbia, a seleção brasileira iniciará nesta segunda-feira (3) o quadrangular decisivo da competição. O primeiro compromisso nesta etapa da competição é com a Colômbia, às 20h (de Brasília), no Estádio Alfonso López, em Bucaramanga.

O Brasil avançou de fase como líder da chave com antecedência, depois de vencer Peru, Uruguai e Bolívia nas três primeiras rodadas. Na última, na noite de sexta-feira (31), poupou os titulares para cumprir tabela com o Paraguai. A estratégia foi válida, porque a partir de agora serão três jogos em uma semana, e todos decisivos.

Depois da anfitriã Colômbia, que avançou como vice-líder do Grupo A, com 7 pontos – derrota para a líder Argentina, vitórias sobre Equador e Venezuela, e empate com o Chile -, a seleção brasileira enfrentará novamente um adversário do Grupo B (Paraguai ou Uruguai), na quinta-feira (6), e se despedirá do Pré-Olímpico no clássico com a Argentina, no próximo domingo (9).

As quatro equipes que disputam o quadrangular final buscam duas vagas para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, que serão realizados de 24 de julho a 9 de agosto, no Japão.