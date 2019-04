Seleção brasileira treina em Portugal

Após a histórica campanha no Campeonato Mundial realizado em conjunto por Alemanha e Dinamarca este ano, em janeiro, a comissão técnica reuniu a seleção brasileira adulta masculina para uma fase de treinamento em Portugal. O Complexo Desportivo de Rio Maior é a casa da seleção até domingo (14). O objetivo principal é evoluir tática e tecnicamente para conquistar a vaga nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 no Pan-Americano de Lima, em julho. O treinamento em Portugal foi viabilizado pelo Comitê Olímpico do Brasil depois de o Brasil ter terminado no inédito nono lugar dentre os 24 participantes do último Mundial.