Seleção argentina tem novo desgaste extracampo no Brasil

Porto Alegre – A Argentina treinou normalmente ontem em Porto Alegre, no CT do Internacional, e passou por um novo desgaste com a organização da Copa América.

Enquanto os jogadores que não atuaram na vitória sobre o Catar faziam o aquecimento, o sistema de irrigação foi ligado para molhar o campo. Os funcionários da comissão técnica, irritados, pisaram nas saídas de água para evitar que os atletas fossem atingidos. Este foi só mais um dos problemas que a seleção do aniversariante do dia Lionel Messi enfrentou até aqui fora de campo no Brasil.

O estado do gramado da Arena do Grêmio, onde venceu o Catar por 2 a 0 no domingo (23), geraram críticas dos jogadores. Lionel Messi foi um dos que reclamaram – o técnico do Catar seguiu na mesma linha do craque argentino.

Antes, a delegação argentina já havia reclamado com a Conmebol sobre a situação dos campos do Barradão, em Salvador (BA), onde fez as primeiras atividades no Brasil. O fato de não ter feito o treino de reconhecimento em nenhum dos três jogos que disputou até aqui também incomodou o técnico Lionel Scaloni.

O próximo compromisso dos “hermanos” será no Rio de Janeiro, onde enfrentarão a Venezuela pelas quartas de final da Copa América, na sexta-feira (28), às 16h, no Maracanã.