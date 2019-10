Seis mestrados estão com inscrições abertas

A Unila (Universidade Federal da Integração Latino-Americana) está com inscrições abertas para o processo seletivo de seis programas de mestrado: Integração Contemporânea da América Latina; Literatura Comparada; Biociências; Engenharia Civil; Física Aplicada; e Estudos Latino-Americanos. O mestrado e o doutorado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade recebem inscrições a partir de 4 de outubro.

No total, estão sendo ofertadas 135 vagas de mestrado e dez vagas de doutorado para alunos regulares, ingressantes no primeiro semestre de 2020. Cada programa de pós-graduação tem um edital contendo os critérios de seleção, a documentação exigida e o cronograma. As inscrições e os cursos são gratuitos. Confira as opções.

Integração Contemporânea da América Latina

O mestrado em Integração Contemporânea da América Latina está com inscrições abertas até o dia 9 de outubro. No total, estão sendo ofertadas 28 vagas para candidatos graduados em Ciências Humanas, Ciências Sociais e Ciências Sociais Aplicadas. Também será aceita eventual candidatura justificada de graduados em outras áreas do conhecimento. As informações sobre as inscrições estão disponíveis em http://bit.ly/ical-mestrado.

Literatura Comparada

O mestrado em Literatura Comparada oferta 16 vagas, distribuídas em duas linhas de pesquisa: Narrativas, diásporas, memória e história; e Temas, imagens, transculturalidade. As inscrições terminam no dia 3 de novembro. Saiba mais em http://bit.ly/lit-comparada.

Mestrado em Biociências

O mestrado em Biociências recebe inscrições até o dia 14 de outubro. No total, estão sendo ofertadas 27 vagas, distribuídas em duas áreas de concentração: Compostos bioativos e saúde; e Mecanismos biológicos. Mais informações em http://bit.ly/unila-bio.

Mestrado em Engenharia Civil

O mestrado em Engenharia Civil está com inscrições abertas até o dia 25 de outubro. No total, estão sendo ofertadas 21 vagas, distribuídas em três linhas de pesquisa: Materiais e ecoeficiência; Estruturas; Sustentabilidade e meio ambiente. Aos candidatos habilitados no processo seletivo, mas não classificados como alunos regulares, serão ofertadas até seis vagas por linha de pesquisa como alunos especiais do Programa. Saiba mais em http://bit.ly/mestrado-civil.

Física Aplicada

O mestrado em Física Aplicada está com inscrições abertas até o dia 12 de novembro. No total, estão sendo ofertadas cinco vagas em duas áreas de concentração: Física da matéria condensada; e Física teórica e computacional. As informações sobre as inscrições estão disponíveis em http://bit.ly/MestradoFisica.

Estudos Latino-Americanos

O mestrado Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos abriu inscrições para o preenchimento de 22 vagas para alunos regulares. As aulas terão início em 2020. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de outubro. As informações sobre as inscrições estão disponíveis em http://bit.ly/EstudosLatinos.

Energia e Sustentabilidade

Os cursos de mestrado e doutorado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade recebem inscrições para alunos regulares a partir do dia 4 de outubro até o dia 12 de novembro. As vagas são para duas linhas de pesquisa: Materiais e dispositivos para fontes de energia; e Tecnologias e processos sustentáveis. Estão sendo ofertadas dez vagas para o doutorado e 16 para o mestrado. Saiba mais em http://bit.ly/energiaesustentabilidade.