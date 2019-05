Seis fatos que você não sabia sobre uso incorreto do celular

Grande parte da população já imagina que o uso prolongado do aparelho celular pode ocasionar problemas posturais. Porém, poucos têm a consciência da dimensão dos impactos que o manuseio incorreto pode ocasionar para a saúde. Num país em que os usuários passam mais de três horas por dia usando seu smartphone, segundo estudo recente do Pew Research Center, a incidência do problema só tende a aumentar.

O alerta vem da professora e fisioterapeuta Leslie Cazetta Jerônimo, coordenadora do curso de Fisioterapia da Unopar em Cascavel: “Dores constantes no pescoço, costas, ombros, braços e punho podem, muito provavelmente, ser ocasionadas pelo celular. Corremos o risco de alterar nossa postura e nossa mecânica corporal em diferentes níveis de gravidade, inclusive evoluir para casos crônicos”.

A especialista alerta para seis fatos que precisamos saber sobre o uso do celular e sua consequência no corpo:

A OMS (Organização Mundial da Saúde) indica que a cabeça, em posição normal, pesa cerca de 5,4 kg. Mas quando o pescoço se inclina, o peso sobre a coluna cervical pode chegar a 22,2 kg. Ou seja, estamos sustentando um peso quatro vezes maior ao abaixar a cabeça para usar o celular. Por um período prolongado, podemos desenvolver fortes dores no pescoço e gerar danos, algumas vezes, irreversíveis.

Em se tratando das crianças, uma vez que suas cabeças são maiores em relação ao seu tamanho corporal, as consequências dessa postura são ainda maiores: aumento da cifose torácica (corcunda); dores crônicas no dorso (região das costas) e no ombro e ocorrência de cefaléias (dor de cabeça).

Ao segurarmos o celular, também fazemos força na região do pescoço e ombros. Esse esforço pode acarretar tensão da musculatura e sobrecarregar as articulações, desencadeando quadros de dor.

Ao manusear o celular, estamos fazendo movimentos finos para tocar nas telas e segurando em pinça o celular. Isso ativa uma musculatura da mão que, apesar de nos dar habilidade, se cansa facilmente. Assim, movimentos repetitivos e por tempo prolongado podem levar a inflamações das articulações.

Apesar de os brasileiros passarem de 2 a 4 horas por dia usando smartphone ou tablet em uma postura inadequada, segundo a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, atitudes simples poderiam prevenir dores. As principais é posicionar o aparelho na altura dos olhos e apoiar os braços sempre que possível.

Mesmo adotando as posturas recomendadas, o uso por um período prolongado do celular não livrará a pessoa de ter dores ou problemas posturais de toda forma. É preciso adotar pausas sempre.

Fonte: Leslie Cazetta Jeronimo, fisioterapeuta e coordenadora do curso de Fisioterapia da Unopar Cascavel

Sobre a Unopar

Fundada em 1972 e credenciada como universidade em 1997, a Unopar é referência em inovação e é reconhecida pela vanguarda acadêmica em seus cursos de graduação, extensão e pós-graduação lato e stricto sensu. Presente em Londrina, Arapongas, Bandeirantes, Cascavel e Ponta Grossa, além de atuar com polos de educação a distância distribuídos por todos os estados brasileiros, a Unopar presta inúmeros serviços gratuitos à população por meio das Clínicas-Escola na área de Saúde, Escritórios e Núcleos de Práticas Jurídicas, locais em que os acadêmicos desenvolvem os estudos práticos. Focada na excelência da integração entre ensino, pesquisa e extensão, a Unopar oferece formação de qualidade e tem em seu DNA a preocupação em compartilhar o conhecimento com a sociedade também por meio de projetos e ações sociais. Em 2011, a Unopar passou a integrar a Kroton. Para mais informações, acesse: http://www2.unopar.br.

Sobre a Kroton

A Kroton é uma companhia brasileira e uma das principais organizações educacionais do mundo, proporcionando ensino de qualidade durante todos os momentos da vida dos alunos, desde o ensino básico até a educação continuada. Com atuação inovadora, a Kroton é líder no desenvolvimento e aplicação de soluções educacionais. Em seus mais de 50 anos de tradição já contribuiu para a transformar a vida de milhões de pessoas, e trabalha para continuar concretizando sonhos em todos os cantos do País.