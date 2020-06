Segunda etapa de testes rápidos encerra amanhã

A segunda etapa dos testes rápidos de coronavírus em Maringá que começou ontem, 3, será encerrada amanhã, 5. Pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e Unicesumar completaram visitas ontem e Uningá encerrará amanhã. Material coletado será analisado pelo Departamento de Análises Clínicas e Biomedicina da UEM. Resultado será usado para prefeitura elaborar ações de prevenção contra coronavírus. “Agora vamos tabular todas as informações dos questionários e os resultados”, informa o coordenador do Laboratório de Virologia Clínica da UEM, Denis Bertolini.

Projeto entre prefeitura e universidades realizará 950 testes em quatro etapas. Cada fase acontece em ruas e residências diferentes em cada etapa. Roteiro das visitas foi definido pelo departamentos de Geografia e de Estatística da UEM após analisar notificações de corornavírus nas 34 Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Pesquisadores usam crachá de identificação e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Eles coletam uma pequena quantidade de sangue – 10 microlitros – da ponta de dedo do morador selecionado. Resultado sai em 15 minutos e é mostrado para morador. Também é feito um questionário. Primeira etapa no mês passado não teve nenhum resultado positivo para doença.

Será realizada entre hoje e próximo sábado, 6, a segunda rodada da pesquisa nacional do Ministério da Saúde sobre coronavírus. Testes são feitos pela Universidade Federal de Pelotas (RS), ganhadora da licitação. Cinco cidades paranaenses participam: Maringá, Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Cascavel e Londrina.

Primeira etapa foi no mês passado com 1,5 mil pessoas participando no Paraná, sendo que somente cinco testes deram positivo para coronavírus. Pesquisa foi planejada para testar 100 mil pessoas no país.