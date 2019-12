Sede Nacional da Cresol está entre as 10 mais sustentáveis do Paraná

A Sede Nacional da Cresol recebeu da USGBC (United States Green Building Council) a certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) nível Platinum, o mais alto nível de certificação de edificações sustentáveis.

A Sede da Cresol estava em processo de certificação desde sua inauguração, que aconteceu em abril do ano passado, e no último mês de outubro foi oficialmente notificada como uma das edificações mais sustentáveis do Paraná. “Desde quando pensamos o projeto da nova sede da Cresol queríamos que fosse algo voltado a sustentabilidade, que está na nossa essência, mas também que contribuísse para o meio ambiente e proporcionasse conforto aos nossos colaboradores”, destacou o superintendente da Cresol Baser, Adriano Michelon.

Hoje, no Brasil, existem 577 projetos certificados LEED, porém apenas 47 são nível Platinum. No Paraná, existem 12 projetos LEED Platinum, sendo que 9 estão em Curitiba, 1 em Toledo, 1 em Londrina e agora 1 em Francisco Beltrão, primeiro na região sudoeste do Paraná.

A sede da Cresol é considerada uma das obras mais modernas no segmento, com mais de 8 mil metros quadrados de construção o edifício conta com geração de energia solar, aproveitamento de água da chuva, vidros com proteção térmica, sistema de quebra-sol que impede a incidência direta da luz solar no interior do edifício e conceito de escritório jardim, com ambientes amplos que eliminam a necessidade de paredes internas. Além disso, o edifício conta com um sistema de automação que monitora e controla a temperatura e a incidência de luz em cada ambiente.

A classe de certificação para cada tipo de projeto é dada pela pontuação obtida em checklists de cada categoria. Na categoria de projeto e construção de edifícios são avaliados itens como localização e transporte, espaços sustentáveis, eficiência do uso da água, energia e atmosfera, materiais e recursos, qualidade do ambiente interno (QAI), inovação e processos e prioridade regional. Para atingir o nível Platinum, alcançado pela Cresol, a empresa precisa obter mais de 80 pontos.

Sobre a Cresol

A Cresol é uma instituição financeira cooperativa com sede em Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná. Possui hoje mais de 200 mil cooperados em dez estados brasileiros – Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rondônia e Amazonas –, onde as cooperativas trabalham para o desenvolvimento econômico e social dos seus cooperados, proporcionando soluções financeiras personalizadas. Crescendo a cada dia, o Sistema trabalha com foco nas pessoas, considerando a individualidade como algo determinante para ser a instituição financeira capaz de atender as necessidades do cooperado com sensibilidade e eficiência para que todos realizem seus sonhos, propósitos e negócios.

