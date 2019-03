Secretário da Educação visita Umuarama

Umuarama – Na manhã da quinta-feira (28), o secretário de Educação do Paraná, Renato Feder visitou alguns colégios estaduais em Umuarama em companhia da chefe do Núcleo Regional de Educação, professora Gilmara Zanatta.

As visitas começaram às 9h no Colégio Estadual Padre Manuel da Nóbrega. Conforme a chefe do NRE, Gilmara Zanatta, a vinda do secretário a região tem por finalidade a busca por conhecer os colégios da região e as demandas da comunidade escolar. Essa é a primeira vez que Renato vem a Umuarama.

O secretário firmou o compromisso de tentar estar próximo dos colégios estaduais. “Para poder trabalhar pela educação, precisamos conhecer o chão das escolas, ir até os locais e ver de perto cada situação, focar nas demandas da sala de aula, ouvindo e valorizando os professores”, disse Renato.

Durante as visitas, o secretário conversou com as funcionárias e estudantes das instituições a fim de ouvir as demandas, incentivar os estudos e divulgar ideias de projetos.

Visitas

Em Umuarama, o secretário percorreu os colégios Padre Manuel da Nóbrega, Vereador José Balan, Jardim Canadá e o Colégio Agrícola Estadual. A partir das 14h, o secretário seguiu para Altônia onde visitou os colégios Estadual Lúcia Alves de Oliveira Schoffen e Malba Tahan. Para Gilmara, o fato de o secretário assumir compromissos e ir até as escolas da região conhecer as demandas, demonstra que há um intuito de promover a melhoria da educação nas escolas pertencentes ao Núcleo. “Não havia a possibilidade do Renato estar em todas as escolas, então selecionamos aquelas que apresentam algum diferencial. Por exemplo, há instituições que oferecem aulas de orquestra, ensino integral, atividades de aprendizagem agrícola. Essas foram nossas prioridades”, lembra a chefe do NRE. Durante a visita ao Colégio Estadual Padre Manuel da Nóbrega os alunos fizeram uma apresentação da orquestra.

Programas

Durante as visitas, Feder anunciou alguns projetos a serem realizados a curto e médio prazo. Um deles é a pretensão de desburocratizar o uso do fundo rotativo nos colégios já no próximo semestre de 2019. “O fundo rotativo é a verba que vem para as escolas para a compra de materiais de manutenção, limpeza e pedagógicos. A forma como esse fundo funciona é muito burocrática. Pretendemos simplificá-la para que não seja tão complicado conseguir esse recurso”. Outro projeto estudado pela Secretaria Estadual de Educação (SEED) é a implementação da ‘Escola Segura’, que visa melhorar a segurança nos colégios. A proposta é de que haja um policial da reserva que permaneceria nas instituições durante todo o período de aula. O projeto está em fase de implementação e a perspectiva é de que seja testado em alguns colégios do Paraná para depois, se funcionar, ser introduzido nas demais escolas. O secretário também afirmou que não há ainda a previsão de datas para concursos de professores efetivos na rede estadual de ensino, uma demanda antiga da comunidade escolar.

Compromisso

Contudo, Feder alega um compromisso em fornecer recursos humanos, através da pretensão de desburocratizar o Processo Seletivo Seriado dos professores com contratos temporários, no que diz respeito aos documentos necessários para registrar as admissões. Outra mudança que está nos planos da SEED é para que haja uma prova de conhecimentos específicos para cada área em que o professor que deseja se inscrever no PSS pretende atuar.