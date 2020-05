Secretaria reabre seis unidades de saúde do Município de Cascavel

A Secretaria Municipal de Cascavel reabre algumas unidades básicas de saúde a partir desta semana. Elas estava fechadas desde março, como uma das ações para enfrentar o avanço do novo coronavírus.

As unidades que ofertarão, a partir de hoje (25), o atendimento aos doentes crônicos e condições especiais agendados pelo Call Center são: Interlagos, Periollo, Santa Cruz, Parque Verde, Guarujá e Santa Felicidade. De acordo com o gerente da Atenção Primária, Ali Haidar, o retorno dessas unidades se deve ao abastecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), que serão disponibilizados aos profissionais de saúde com a volta do trabalho com o público.

A ação desta semana faz parte da reabertura gradativa das unidades de saúde.

Os atendimentos para esta semana (25 a 29 de maio) devem ser agendados pelo call center (3096-9191), de segunda à sexta-feira das 7h às 19 horas. Já o agendamento para casos de doenças respiratórias, o paciente deve ligar para o Call Center (3096-9090) de Segunda a Segunda das 7h às 22 horas.

“Contamos com a colaboração de todos. Neste momento, torna-se imprescindível que a população mantenha o distanciamento social, respeite as orientações dos profissionais de saúde e agende por telefone, antes de acessar a unidade de saúde”, reforçou Ali Haidar.

Como funcionará a primeira etapa de reabertura das unidades?

Todas essas unidades estarão auxiliando as unidades que já oferecem o atendimento aos doentes crônicos e condições especiais, agendados por telefone: Cascavel Velho, Morumbi, Los Angeles, Brazmadeira, Riviera, Parque São Paulo e Santo Onofre.

As unidades de referência para doenças respiratórias, e que só devem ser acessadas após agendamento por telefone, permanecerão com o total de nove locais: Nova Cidade, Pacaembu, São Cristóvão, Aclimação, Canadá, Vila Tolentino, Distritos de São João, Juvinópolis e Sede Alvorada.

Lembrando, antes de acessar a unidade de saúde para atendimento em caso de síndromes respiratórias, é preciso agendar pelo Call Center (3096-9090) de Segunda à Segunda, das 7h às 22 horas.