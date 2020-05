Secretaria de Saúde recebe canetas para aplicação de insulina

Nesta terça-feira (05), a Gerência de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde de Cascavel recebeu 312 unidades de canetas para aplicação de insulina aos pacientes diabéticos. Além disso, 20 mil agulhas para caneta de insulina 4 mm foram adquiridas para a reposição do estoque.

As canetas para aplicar insulina tornaram o tratamento do diabetes mais prático e simplificado para crianças, adultos e idosos. Além de facilitar a aplicação, essa tecnologia tem armazenamento e transporte fácil (pode ser levada na bolsa ou no bolso) e permite melhor ajuste da dosagem.