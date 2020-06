Secretaria de Saúde comunica suspeita de óbito por covid-19 em Marechal Cândido Rondon

A Secretaria de Saúde de Marechal Rondon informou nesta segunda-feira, dia 01, que no domingo, dia 31, pela manhã um paciente de 91 anos, faleceu na ala Covid-19 da UPA 24 Horas. De acordo com a secretária de Saúde, Marciane Specht, como trata-se de um caso de morte por insuficiência respiratória, é uma orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, que de se a morte como suspeita de coronavírus e seja feita a coleta de RT-PCR, para que a mesma seja encaminhada ao Lacen para a confirmação ou não da doença.

A secretária ressalta que o paciente tinha câncer de pulmão e aguarda confirmação de resultado para câncer de garganta (metástase), além de outras doenças. Ele acabou sofrendo uma insuficiência respiratória e parada cardiorrespiratória, evoluindo para óbito às 9h44. O resultado do exame deverá sair até sexta-feira (05). Os familiares também foram orientados quanto ao manejo e ao funeral, devido às medidas restritivas da doença.