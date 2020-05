Secretaria de Saúde alerta para o aumento de casos confirmados de Covid-19

O Secretário de Saúde de Cascavel, Thiago Daross Stefanello, fez um alerta sobre os casos confirmados pela Covid-19. De acordo com ele, desde o inicio da pandemia (fevereiro 2020), os casos confirmados eram de moradores da região Central e bairros adjacentes.

Histórico de viagens para cidades com casos confirmados ou contato com alguém infectado eram as justificativas para a maior concentração de pessoas sintomáticas nas regiões citadas acima. No entanto, a doença avançou para outras regiões da cidade, pois os sintomas também começaram a ser associados com as chamadas síndromes respiratórias, comum nas estações do outono e inverno.

“Nos últimos 10 dias aumentou a concentração na região Norte da cidade – Distrito 2, que hoje apresenta o maior numero de casos confirmados de Covid-19”. Os dados e a análise dos números de casos positivos foram debatidos durante a reunião do Comitê de Operações de Emergência (COE) realizada nessa quarta-feira (27).

Recentemente, Thiago Daross Stefanello fez um pronunciamento sobre a importância das pessoas continuarem com as medidas de distanciamento e isolamento social. O objetivo é fazer com que a população seja protegido do período de temperaturas mais baixas, nesta época do ano, e proteção contra doenças respiratórias.

“Mais do que nunca é necessário reforçar três importantes medidas:”

1)Uso obrigatório das máscaras ao sair de casa, evitando conversas sem a proteção adequada da boca e do nariz;

2) Faça o chamado distanciamento social nos locais públicos e privados (Igrejas, supermercados, restaurantes). Mantenha a distância de 2 metros de uma pessoa para outra em filas.

3) Isolamento Social dos grupos de risco (idosos e doentes crônicos).

É importante que essas pessoas não saiam de casa; evitem viagens principalmente a Estados que estão com alta incidência de casos confirmados de COVID-10 ou que já estão no chamado lookdown (bloqueio total).

“Precisamos nos unir para enfrentarmos os próximos 15 dias, que infelizmente aumentarão e muito as internações hospitalares, em especial as UTI’s, por conta da presença das síndromas respiratórios graves”, alertou.

“É o momento de muita paciência e fé para evitarmos um colapso em nosso sistema de saúde, além de preservar vidas. Todos juntos, com certeza, enfrentaremos essa doença da melhor forma possível”, finalizou Thiago.