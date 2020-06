Secretaria de Direitos Humanos entrega mil máscaras no Jardim Jupira

A Prefeitura de Foz do Iguaçu distribuiu hoje (17) mil máscaras de tecido aos moradores do Jardim Jupira. A ação foi coordenada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade com o apoio de servidores de diversas secretarias.

Amanhã (18) o grupo fará a entrega de 600 máscaras na ocupação do Pilarzinho, região Nordeste da cidade, a partir das 10 horas.

As máscaras foram confeccionadas através de uma parceria entre a Penitenciária Feminina, Clube de Mães, Costureiras do Bem e a Cáritas. Os tecidos e os aviamentos para a confecção foram doados pela Prefeitura. Desde o mês passado, a frente de trabalho já produziu mais de 18 mil máscaras e fez a distribuição de 15 mil até agora.

Moradores da Vila União, Vila Bancária, Pilarzinho, Bubas e Comunidade da Sadia, Jd. Ana Cristina, Jd. Jupira, Grande Lago, Lagoa Dourada, Ana Rover, Jd. Veraneio e Condomínio Santa Rita já receberam as máscaras.

Nova produção

A Secretaria de Direitos Humanos em parceria com a Assistência Social finalizou um credenciamento com 40 costureiras que começam a produção de 40 mil máscaras nos próximos dias. Os materiais serão entregues a população em situação de vulnerabilidade social e em ações específicas organizadas pelo Município.

Durante a pandemia causada pela Covid-19, a máscara funciona como uma importante barreira para evitar a contaminação da boca e nariz por gotículas respiratórias, e desde a primeira quinzena de abril, em Foz do Iguaçu, o uso de mascaras é obrigatório em espaços públicos e comerciais.