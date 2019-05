Secretaria da Justiça auxilia Defesa Civil no atendimento as famílias

A Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho manifestou, em reunião nesta sexta-feira (32), apoio à Defesa Civil na ajuda aos municípios paranaenses atingidos pelas fortes chuvas dos últimos dias para atender as famílias prejudicadas. De acordo com o boletim divulgado às 14h pela Defesa Civil, foram afetadas 23 mil famílias e 4.184 residências localizadas em 28 cidades.

Além de colocar a equipe de prontidão, a secretaria vai prestar orientação técnica aos municípios sobre como proceder para a destinação de recursos já repassados do Piso Paranaense de Assistência Social (PPAS) para atendimento às pessoas afetadas. Para as prefeituras que já utilizaram os recursos, também poderá ser solicitada a antecipação de parcelas futuras. Para isso, porém, conforme determina a legislação estadual, é necessária a apresentação de todos os laudos comprobatórios exigidos para a Defesa Civil Estadual.

Caso algum município decrete Estado de Emergência, os repasses podem ser feitos automaticamente, conforme deliberação do Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS).

“Por isso, é muito importante que os municípios atentem para essa documentação, pois são critérios objetivos estabelecidos por legislação nacional. Isso é fundamental para que possamos ter condições legais de auxiliá-los”, explicou o coordenador-executivo da Defesa Civil Estadual, major Antonio Hiller, na reunião com o secretário da Justiça em exercício, Adayr Cabral.

Também participou do encontro uma equipe multissetorial da secretaria que ficará de plantão para atender a essa demanda. “Sabemos das condições adversas, mas os municípios precisam fazer a lição de casa para que não tenhamos problemas legais”, alertou. “Estamos colocando um time formado por várias áreas à disposição para executar esse trabalho”, disse Cabral.

DOAÇÕES – Ele também destacou que todas as roupas doadas no lançamento da Rede Família Solidária, em 15 de maio, no Teatro Guaíra, serão

entregues à Defesa Civil para que repasse aos municípios.

TODOS PODEM AJUDAR – Todo auxílio é bem-vindo para atender as famílias prejudicadas pelas chuvas dos últimos dias e a Defesa Civil pede o apoio da população. Os itens mais necessários são roupas de cama, cobertores, materiais de limpeza, produtos de higiene pessoal colchões e telhas.

Confira os locais para entrega das doações:

Piraquara

Local: Associação Beneficente Dikaion

Endereço: Rua Francisco Schuartz, Nº 489 – Centro de Piraquara

Telefone: 41 3673-7306

Rio Branco do Sul

Local: CRAS Municipal

Endereço: Avenida Ermírio de Moraes, S/N – Em frente ao Posto Tavares

Telefone: 41 3652-5507

São José Dos Pinhais

Local: Barracão de Pronto Atendimento da Defesa Civil

Endereço: Rua Porto Alegre, Nº 138 – Ouro Fino

Telefones: 41 3283-6661/41 3283-1204

Quatro barras

Endereço: Av. Dom Pedro II Nº 100

Telefone: 41 3671-7832

Antonina

Local: Teatro Municipal

Endereço: R. Carlos Gomes da Costa, 266

Curitiba

Provopar Estadual

Endereço: Rua Hermes Fontes, 315, Batel – Curitiba

Telefone: 41 3234-1118