Saúde registra o 7º caso do novo coronavírus em Assis Chateaubriand

A Secretaria de Saúde confirmou o sétimo caso do novo coronavírus em Assis Chateaubriand nesta segunda-feira (13). A pessoa infectada pela covid-19 é uma mulher de 52 anos de idade, que não faz parte do grupo de contato dos demais já positivados e não tem histórico recente de viagem ao exterior – o que configura como transmissão comunitária, ou seja, a doença foi contraída dentro do próprio município.