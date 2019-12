Saúde registra metade da meta de imunizações contra o sarampo

Reportagem: Milena Lemes

A campanha de vacinação contra o sarampo se encerrou no último sábado (30), quando foi realizado em todo o Brasil o Dia D para o público-alvo da segunda fase da vacina: jovens adultos de 20 a 29 anos. Em Cascavel, a meta era de vacinar 4 mil pessoas do grupo, porém, apenas metade buscou as USF (Unidades de Saúde da Família) e as UBS (Unidades Básicas de Saúde), conforme a Secretaria de Saúde.

De acordo com a secretaria, contabilizando os atendimentos registrados nas 42 unidades de saúde que mantiveram as portas abertas das 8h às 17h no sábado, houve 2 mil atendimentos, incluindo as vacinas e outros procedimentos realizados durante o dia.

Primeira fase

A primeira fase de vacinação contra o sarampo teve como público-alvo crianças de seis meses a menores de cinco anos. Em Cascavel, a meta era imunizar 16 mil crianças e, de acordo com a Secretaria de Saúde, 99% das crianças que se encaixam no perfil receberam a dose.

Resultados oficiais

Conforme a Secretaria de Saúde, só será possível saber os resultados oficias da campanha com os números das duas fases no decorrer desta semana.