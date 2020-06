Saúde reforça atendimento no Call Center com mais 14 atendentes

A partir desta segunda-feira (15), a Secretaria de Saúde de Cascavel contará com mais 14 atendentes para trabalharem no Call Center covid-19 e Dengue (3096-9090). Com isso, o número de atendentes subirá dos atuais 21 para 35 distribuídos em três turnos de trabalho (Das 7h às 22h de segunda à segunda).

De acordo com o levantamento, mensurado no período de 27 de março até 13 de junho, foram 19.118 ligações atendidas pelo Call Center Covid-19 e Dengue. Isso representa uma média de 251 ligações atendidas diariamente.

Nos últimos 45 dias, 10.203 atendimentos telefônicos foram realizados pelo Call Center (3096-9090). No domingo (07/06), 172 pessoas foram atendidas; já na segunda-feira (08/06), 472 telefonemas foram feitos, ou seja, um aumento de 36% no número de ligações atendidas naquela semana.

Equipes médicas e equipes multiprofissionais realizam o monitoramento do quadro de saúde dos pacientes sintomáticos, assintomáticos e positivos, que cumprem o isolamento domiciliar. A avaliação é feita, por telefone, de acordo com o quadro clínico de cada paciente.

“A partir de segunda (15) para o Call Center (3096-9090) iremos acrescentar mais profissionais dobrando a capacidade de atendimento. Para o call médico estamos também adicionando alguns médicos residentes para reduzir essa espera”, informou a assessora técnica do Departamento de Atenção à Saúde, Dra. Luciana Osório Cavalli.

O Call Médico tem como finalidade estabelecer o contato com os pacientes que passaram pela triagem do Call Center (3096-9090). Os medicos monitoram periodicamente, por telefone, as pessoas que cumprem o isolamento domiciliar recomendado pelo Ministério da Saúde, de 14 dias.

Além disso, a Secretaria de Saúde disponibiliza o chat online hospedado no site fatooufakecascavel.com.br, que realiza o mesmo atendimento pelo Call Center (3096-9090). Lá, o paciente não fica aguardando a ser chamado, basta seguir as instruções contidas no chat, onde ao final do atendimento, dependendo da avaliação feita, o atendente encaminhará as informações a equipe médica de monitoramento