Saúde pode ser afetada pelas mudanças bruscas de temperatura

Frio durante um dia, calor no dia seguinte… A instabilidade do clima tem se tornando parte da rotina, principalmente nas grandes cidades, e traz consigo uma mudança brusca de temperatura por vezes desagradável. Mas, além da dificuldade na hora de decidir a roupa do dia seguinte, o aumento ou a queda súbita de temperatura também pode prejudicar a saúde.

De acordo com estudo publicado no Jornal da USP, a análise de dados coletados em 1.814 cidades do Brasil, durante 15 anos, constatou que a variação brusca de temperatura reflete em um aumento no número de internações hospitalares, principalmente entre crianças e idosos, aspecto observado principalmente nos primeiros dias de uma onda de frio ou de calor.

Para quem tem problemas respiratórios, como rinite e sinusite, ou apresenta um quadro de saúde mais frágil, a mudança de clima vem acompanhada da manifestação de crises alérgicas, resfriado e pneumonia. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo testou como as mudanças bruscas de temperatura afetam com e sem rinite alérgica crônica. As pessoas foram colocadas em sessões alternadas de 30 minutos cada, em uma câmara a 14°C e em outra a 26°C. Os resultados mostraram que os pacientes com rinite alérgica tinham mais chance de desenvolver sintomas respiratórios e oculares, como irritação no olhos e falta de ar, quando expostos às mudanças de temperatura.

Mesmo para quem não tem problemas respiratórios, essas mudanças podem ser prejudiciais, porque as vias aéreas não estão preparadas para lidar com a variação repentina.

O humor também é afetado. Quando a temperatura esfria rapidamente e a incidência solar diminui, muitas pessoas podem passar pelo transtorno afetivo sazonal — uma espécie de depressão que aparece em períodos de baixa temperatura. Céu nublado, garoas constantes e diminuição de atividades ao ar livre provocam uma queda nos níveis de serotonina e melatonina, hormônios responsáveis pelo humor e pelo sono, aumentando a sensação de desânimo e irritabilidade.

Algumas ações podem ajudar a amenizar o impacto da mudança brusca de temperatura sobre a saúde, como manter hábitos saudáveis e usar roupas adequadas para a temperatura, principalmente em relação a idosos e crianças, que podem usar um agasalho adidas infantil e uma calça de moletom durante os dias frios e blusas leves durante o calor. Além disso, manter uma boa hidratação também é importante, colaborando para manter úmido o muco que protege as vias respiratórias.

