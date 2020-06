Saúde pede para que população de Cascavel colabore com a visita dos Agentes de Endemias

O trabalho dos Agentes de Combate a Endemias é considerado essencial para a orientação e fiscalização dos imóveis no combate ao mosquito transmissor da Dengue em Cascavel. Mesmo em tempos de pandemia causada pela covid-19, o cuidado com os quintais e dentro de casa precisa continuar para eliminar os criadouros do Aedes Aegypti.

Desde o início deste ano, os agentes têm realizado em média 2800 visitas todos os dias aos imóveis em todo o município. Mesmo com a pandemia, os agentes de combate as endemias continuam com o trabalho de orientação e fiscalização nos imóveis, considerando o elevado número de casos positivos em nosso município e também o registro de 5 óbitos, nesse calendário epidemiológico.

Durante este período de pandemia, essas visitas domiciliares passaram por algumas alterações. Por exemplo, os agentes ao serem atendidos pelo morador, ainda do lado de fora do terreno, questionam se há na família alguém com suspeita ou confirmado de covid-19, a resposta sendo “SIM”, o agente de combate a endemias, faz as orientações verbais do lado de fora do terreno.

A resposta sendo “NÃO”, ele entra no terreno e faz inspeção externa, sem entrar na casa e mantendo uma distancia de no mínimo 1,5 metros do morador. No entanto, em algumas dessas casas, os moradores ainda resistem quanto à informação solicitada pelo servidor para que haja segurança tanto para o proprietário do imóvel quanto ao profissional da saúde.

“É importante que a população colabore com os agentes de endemias quanto a informar se há ou não alguém no imóvel em isolamento por causa da Covid-19. O objetivo é resguardar o morador ou familiar que esteja em isolamento, além de oferecer segurança ao servidor e seus familiares para evitar o contágio da doença”, orienta Ana Paula.

Cascavel tem hoje mais de 7.400 casos confirmados de Dengue e 05 óbitos confirmados pela doença.