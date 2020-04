Saúde lança teleatendimento psicológico para servidores da área

A Secretaria de Estado da Saúde inicia na segunda-feira (13) um serviço de teleatendimento psicológico para servidores e colaboradores da área durante a pandemia do coronavírus. De acordo com dados do departamento de Recursos Humanos e da Diretoria Administrativa da pasta, o alcance do serviço será de cerca de 8 mil profissionais em todo o Paraná.

“Nosso objetivo com o serviço de escuta qualificada é acolher os profissionais e diminuir ao máximo o risco psíquico individual e coletivo em meio ao enfrentamento desta doença”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. “Queremos ouvir nossos colaboradores para que possamos construir estratégias de enfrentamento desses novos desafios na atuação profissional de cada um”, acrescentou.

TELEATENDIMENTO – A proposta do projeto “Cuidando de quem cuida” é amenizar o impacto psicológico nos profissionais que atuam no Estado em meio à pandemia do coronavírus. Sete psicólogos farão os atendimentos, além de um psiquiatra que estará na retaguarda para casos mais específicos.

O serviço estará disponível pelo 0800-645-5558, das 8h às 20h, todos os dias. A ligação é gratuita e com garantia de sigilo e anonimato. “A situação da pandemia está afetando todos nós e acaba comprometendo nossa rotina com aumento de carga de trabalho e atividades domésticas, preocupações com o contágio, situações inesperadas ou nunca antes vivenciadas”, explicou a psicóloga Nicole Randazzo Arato.

Segundo ela, o reflexo do apoio aos profissionais atinge diretamente a população. “É importante oferecermos uma escuta para que os profissionais possam falar do que estão sentindo ou vivenciando, para que entendam que existe um apoio por parte da Sesa. Nós visamos a qualidade de vida do servidor e, consequentemente, dos usuários que tem serão atendidos por eles”.