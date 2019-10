Saúde inicia novo LirAa

A Vigilância em Saúde Ambiental, por meio do Programa de Controle de Endemias, realiza até amanhã (16) o quarto ciclo do LirAa (Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti) em Cascavel. Em três dias serão inspecionados cerca de 4,3 mil imóveis divididos em dez estratos.

O LirAa apresenta de maneira rápida e segura os índices de infestação larvários do mosquito, por isso é realizado por amostragem. O número de imóveis inspecionados é determinado em função da densidade populacional, por sistema de sorteio dos quarteirões, que estão distribuídos em 117 localidades cadastradas no Programa de Controle de Endemias, ou seja, serão realizadas visitas em todos os bairros do Município, mas em uma quantidade específica de domicílios.