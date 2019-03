Saúde garante: não há cadáver contaminando água

A notícia que vem circulando nas redes sociais, que invadiu as rodas de conversa e tem assustado muita gente sobre a suposta contaminação da água em Cascavel e causando o surto de diarreia que já dura mais de três meses é mentirosa.

A fake news é sobre um suposto achado de cadáver em uma estação de tratamento de água da Sanepar. Outras versões são de que o corpo estaria em um manancial. Todas as versões repetem que o corpo estaria em decomposição havia mais de 40 dias.

De acordo com informações repassadas pelo plantonista do IML (Instituto Médico Legal), não foi encontrado cadáver em rio, lago ou proximidades de locais de captação de água em Cascavel nos últimos meses.

A falsa notícia chamou a atenção da Secretaria Municipal de Saúde, que emitiu nota reforçando o alerta contra fake news e afirmou se tratar de informações sem fundamento e compartilhadas de forma irresponsável, trazendo diversos transtornos à população. Especialmente medo.

Esclareceu ainda que a investigação das causas do surto de diarreia está sendo conduzida, em ação conjunta, por técnicos das Secretarias Municipal e de Estado da Saúde, da Sanepar e do Ministério da Saúde.

Uma entrevista coletiva foi convocada para esta quinta-feira para divulgar atualização das ações e esclarecer dúvidas sobre a investigação, as ações de prevenção à doença e qualidade da água distribuição pela Sanepar.

Seria impossível

Para tentar derrubar os argumentos fantasiosos e qualquer teoria de conspiração, o IML destaca que a decomposição de um corpo na água é lenta e que a contaminação seria mínima, não chegando a ser a causa da doença que atinge mais de 500 pessoas por semana no Município desde o mês de dezembro. Além disso, a retirada do corpo cessaria qualquer tipo de contaminação imediatamente. Sem contar o fato de que quando um corpo é encontrado a polícia aciona o IML e uma investigação é aberta para apurar o fato. Não seria possível “sumir” com o corpo e um caso dessa dimensão jamais conseguiria ser escondido da população.