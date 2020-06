Saúde fará nova ação preventiva para caminhoneiros e motoristas

A Secretaria de Estado da Saúde promove nesta quarta e quinta-feira (17 e 18) em Campina Grande do Sul, Região Metropolitana de Curitiba, mais uma ação de prevenção direcionada para motoristas, caminhoneiros e viajantes que circulam pelas rodovias do Estado.

A ação é uma parceria com a Rede de Postos Ipiranga, Fundação Araucária, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande do Sul.

Pela segunda vez o município de Campina Grande do Sul sediará a atividade devido à movimentação na região da divisa com São Paulo. Mas agora será em outro posto de combustíveis, no posto do Grupo Pelanda, no quilômetro 25 da BR116.

A ação conjunta oferece orientações e testes da Covid-19, vacinação contra gripe e sarampo, além de testes de controle de hipertensão e diabetes.

Na primeira ação, na semana passada, mais de mil procedimentos foram feitos. Entre eles, 17 motoristas com sintomas de Covid-19 foram atendidos e um deles positivou para a doença. O motorista recebeu orientações e indicações para atendimento.

“É uma ação de solidariedade”, disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto. Segundo ele, caminhoneiros e motoristas são profissionais essenciais em todo o país e neste momento de pandemia esta importância se amplia e se reveste de algo mais fundamental ainda. “Quando criamos a possibilidade de uma vacina ou um teste rápido sobre o coronavírus, estamos destacando um profissional que merece este acolhimento porque transportam mantimentos, produtos e insumos para o dia a dia de todos nós, não apenas do Paraná, mas de todo o país”.

De acordo com o secretário, as atividades em parceria atendem maior número de pessoas e por isso são muito bem-vindas. “Principalmente neste momento, todas as políticas e ações que somam esforços são consideradas de suma importância”, afirmou.

O atendimento nas estradas é feito por bolsistas, contratados pela Fundação Araucária por meio de editais do Programa de Apoio Institucional para Ações de Prevenção e Cuidados diante da Pandemia de Novo Coronavírus.

PROGRAMAÇÃO – Nos dias 19 e 20 de junho a ação acontecerá em outro trecho da BR 116, em São José dos Pinhais; nos dias 22 e 23, na PR 151, em Jaguariaíva; nos dias 24 e 25, na PR 092, em Siqueira Campos; nos dias 26 e 27, na PR 317, em Maringá; e nos dias 29 e 30, na rodovia PRT 163, em Marechal Cândido Rondon.

Na primeira semana de julho, a atividade acontecerá em postos de combustíveis nos municípios de Cascavel, São Mateus do Sul e Paula Freitas

Fonte: Agência Estadual de Notícias