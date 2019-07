Saúde: Equipamentos recuperados pela polícia são devolvidos

Foz do Iguaçu – A Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu recebeu um conjunto de aparelhos oftalmológicos que foram recuperados de uma empresa particular que prestou serviços ao Município em 2015. Eles foram entregues pelo Núcleo de Combate à Corrupção da Polícia Civil no Complexo Bordin, onde funciona o almoxarifado da saúde. O secretário de Saúde, Nilton Bobato, e a delegada Rita de Cássia Camargo Lira acompanharam a entrega.

Os equipamentos passarão por uma avaliação técnica e posteriormente serão destinados ao CEM (Centro de Especialidades Médicas). O espaço passa por reformas e será entregue no próximo ano à população. “Essa é uma ação muito importante da Polícia Civil. Com a recuperação desses equipamentos, teremos condições de preparar uma sala de diagnóstico, por exemplo, para os novos profissionais de oftalmologia que serão contratados para atender a demanda existente na cidade”, adianta o secretário. Os equipamentos estão avaliados em R$ 200 mil.

Operação

Os equipamentos foram recuperados pelo Núcleo de Combate à Corrupção da Polícia Civil em maio deste ano. A investigação, que começou em 2016, apurou o desaparecimento dos aparelhos oftalmológicos do Hospital Municipal após a realização de mutirões prestados por uma clínica particular de São Paulo.

Dos 12 equipamentos, seis foram encontrados em sedes da empresa em três estados diferentes do País: Santa Catarina, São Paulo e Paraná. A polícia identificou os aparelhos pelo número patrimonial da Prefeitura de Foz e do registro da Receita Federal, que havia doado os equipamentos.

De acordo com a delegada Rita de Cássia, a Polícia Civil apresentou o inquérito ao Ministério Público, que terá 15 dias para oferecer a denúncia.

A operação indiciou quatro pessoas por peculato e furto, dentre elas, o ex-secretário de Saúde Charles Bortolo.