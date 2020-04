Saúde de Cascavel usará hidroxicloroquina para pacientes graves de covid-19

A Secretaria de Saúde de Cascavel publicou hoje (7) uma nota operacional sobre a prescrição de hidroxicloroquina/cloroquina para os pacientes confirmados como o novo coronavírus (covid-19). A nota acompanha as orientações repassadas pelo Ministério da Saúde, além de publicação recentes com dados preliminares sobre o uso do medicamento.

A nota operacional é assinada pelo secretário de Saúde de Cascavel, Thiago Daross Stefanello, pela assessora técnica do Departamento de Atenção à Saúde, Luciana Osório Cavalli, e pela gerente de Assistência Farmacêutica, Rhyana Levandowski.

Conforme Norma Operacional 109/2020 e Nota Informativa do Ministério da Saúde 05/2020, o Município de Cascavel disponibiliza a partir desta terça-feira, 7, nas UPAs, a hidroxicloroquina/cloroquina para uso e conduta médica conforme avaliação e necessidade para casos confirmados de covid-19.

De acordo com o Ministério da Saúde, a medicação poderá ser utilizada somente em pacientes hospitalizados com quadros graves, sem que outras medidas de suporte sejam preteridas em seu favor.

Confira abaixo a Norma Operacional Nº 1019/2020 do Departamento de Atenção à Saúde da Secretaria de Saúde de Cascavel e a Nota Informativa do Ministério da Saúde Nº 5/2020-DAF/SCTIE/MS.