Saúde de Cascavel reforça sobre os locais de referência para atendimento de casos suspeitos de Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde reforça à população de Cascavel sobre os locais de referências para atendimentos de casos suspeitos do novo coronavírus (Covid-19). Na UPA Veneza, por exemplo, não há atendimentos para pacientes com sintomas respiratórios. Essa medida foi adotada para agilizar o atendimento urgente às demais patologias.

Atendimento no Hospital de Campanha

O Hospital de Campanha Nei Senter Martins atendimento como Centro de Triagem e suporte ao enfrentamento da Covid-19. O funcionamento será de das 07h as 19h de Domingo a Domingo com seis consultórios médicos e enfermarias de observação.

Hospital de retaguarda

Atendimento 24 horas com consultas para pacientes com sintomas respiratórios acima de 14 anos.

UPA Tancredo

Atendimento 24 hotras com consultas para crianças até 14 anos com ou sem sintomas respiratórios.

UPA Veneza

Atendimento 24 horas com consultas para crianças e adultos que não tenham sintomas respiratórios.

Call Center

A Secretaria de Saúde disponibiliza o chat online hospedado no site fatooufakecascavel.com.br, que realiza o mesmo atendimento pelo Call Center (3096-9090). Lá, o paciente não fica aguardando a ser chamado, basta seguir as instruções contidas no chat, onde ao final do atendimento, dependendo da avaliação feita, o atendente encaminhará as informações a equipe médica de monitoramento.

Fonte: Assessoria