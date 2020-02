Saúde de Cascavel acompanha paciente com sintomas de gripe que esteve na Ásia e na Europa

Três pessoas com idade entre 30 e 39 anos chegaram em Cascavel, no dia 25/02, terça-feira, com histórico de trânsito pela Malásia, Bangkok, Suíça e Itália (Milão). Na noite do dia 26/02, uma das pessoas, 39 anos, iniciou com quadro de dor de garganta. No dia 27/02, apresentou febre (37,8°), sensação de estado gripal e dor de garganta, segundo descrição da mesma. Entrou em contato telefônico com a Secretaria de Saúde que orientou o isolamento domiciliar e as medidas preventivas necessárias. No dia 28/02 foi realizada a consulta médica e a coleta de secreção naso e orofaringe para encaminhamento ao LACEN em Curitiba para análise.

O caso está sendo monitorado permanentemente pela equipe da Vigilância Epidemiológica e pelo COE (Centro de Operações de Emergências para o enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19)) , e as pessoas envolvidas estão todas orientadas. A paciente foi encaminhada novamente para isolamento domiciliar e apresenta ótimo estado de saúde com pico febril isolado. Novas medidas serão adotadas apenas após o resultado dos exames.

Situação dos casos: Dados da Organização Mundial de Saúde – OMS, indicam que em 80% dos casos que apresentam sintomas parecidos com o da gripe comum. Crianças não são, até o momento, as principais vítimas da COVID-19. Idosos com doenças crônicas, porém, são os mais afetados. No Brasil, existe apenas 01 (um) caso confirmado da doença, no estado de São Paulo.

Quais são os sintomas: Febre, cansaço, tosse seca, dores, congestão nasal, corrimento nasal e diarreia.

Como se proteger: Lave as mãos com álcool gel 70% ou água e sabão, e cubra o nariz e a boca ao tossir e espirrar.