Saúde convoca população para última semana de vacinação contra o sarampo

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand adotou estratégias e intensificou os trabalhos nesta última semana da campanha de vacinação contra o sarampo com o objetivo de alcançar o público-alvo, formado por crianças a partir dos 5 anos de idade a adultos até 59 anos.

Equipes de saúde estão se deslocando até instituições de ensino para garantir a imunização, principalmente das pessoas com idade entre 20 e 29 anos, faixa etária mais acometida pela doença no Paraná. Nesse grupo, Assis tem como meta vacinar 4.671 pessoas e, até o último balanço, apenas 1.077 havia recebido a dose – representando uma cobertura vacinal de 23,1%.

Já entre 5 e 19 anos e dos 30 aos 59 anos, a vacinação é seletiva e abrange quem nunca recebeu a vacina ou esteja com o esquema incompleto.

No sábado (7), profissionais percorreram lojas e supermercados do comércio local e abordaram clientes e proprietários para ofertar a proteção contra o sarampo. Além disso, como muitas pessoas alegam não ter tempo para ir a um posto de saúde durante o dia, devido aos horários de trabalho, desde segunda-feira (9), o Município abriu uma Sala de Vacinação na Unidade Central de Saúde, que atende em sistema de plantão até às 21h.

Iniciada no dia 10 de fevereiro, a campanha será encerrada na sexta-feira (13). Até lá, todas as 11 Unidades Básicas de Saúde do município seguem realizando a vacinação, das 8h às 17h30.