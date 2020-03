Saúde confirma primeiro caso de coronavírus em paciente tratamento em Umuarama

A Secretaria Municipal de Saúde atualizou na tarde deste sábado (21), o número de casos suspeitos de coronavírus na cidade, que subiu para 11. Atualmente há 10 pessoas em isolamento respiratório e domiciliar, como medida preventiva, enquanto aguardam resultados dos exames realizados no Laboratório Central do Estado (Lacen). Um caso foi descartado.

A Secretaria de Saúde foi informada pelo Estado sobre a confirmação de um caso positivo de Covid-19 atendido no município. Trata-se de um morador de cidade da região que teve sintomas após uma viagem ao exterior, procurou a rede hospitalar em Umuarama sem dar entrada pelo SUS, e estava em isolamento desde então.

O paciente está internado desde a última terça-feira (17) e não há informação sobre seu quadro de saúde, uma vez que ele não está sendo tratado através do Sistema Único de Saúde (SUS). As medidas preventivas e o isolamento foram adotados para todas as pessoas que tiveram contato com o paciente.

“O momento é delicado, por isso precisamos reforçar os cuidados para evitar o contágio do vírus. A população precisa seguir as recomendações da Secretaria de Saúde e dos decretos publicados pelo município, permanecer o máximo de tempo em casa e manter a higiene constante das mãos e dos objetos pessoais, que não devem ser compartilhados”, orientou a secretária municipal de Saúde, Cecília Cividini.

O município está monitorando pessoas que chegam de outras cidades e regiões, tanto no Aeroporto Orlando de Carvalho quanto na Estação Rodoviária e orientando a evitar as viagens. “Só saia de casa em caso de real necessidade, para ir ao supermercado, farmácia ou à unidade de saúde (em caso de sintomas persistentes de tosse, febre e dificuldade de respirar), principalmente se tiver mais de 60 anos. Mas a recomendação é para todos”, reforçou a secretária.