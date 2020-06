Saúde confirma primeira morte por coronavírus em Assis Chateaubriand

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand confirmou, na tarde desta quarta-feira (3), a primeira morte causada pelo novo coronavírus no Município. A vítima é uma mulher de 79 anos de idade, portadora de diabetes e hipertensão, que estava internada havia 12 dias no Hospital Beneficente Moacir Micheletto, após ser atendida no Ambulatório Referência de Síndrome Gripal.

A informação foi dada pelo secretário de Saúde, Renato Augusto Marcon, na página oficial do Município no Facebook.

Por outro lado, recente resultado da investigação sobre a causa da morte de uma menina, de 11 anos de idade, no dia 16 de abril, não foi pela covid-19 nem por dengue, como suspeitava-se. Numa detalhada coleta de dados envolvendo Secretaria Municipal de Saúde, 20ª Regional e Secretaria de Estado da Saúde, o resultado da investigação apontou que o óbito foi causado por outra síndrome gripal não diagnosticada.

Até esta quarta-feira, 33 casos foram oficialmente confirmados em Assis Chateaubriand. Outros 16 feitos em laboratório particular aguardam validação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado.