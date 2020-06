A Secretaria de Saúde de Nova Aurora confirma mais dois casos de covid-19 no Município.

Tratam-se de uma mulher de 43 anos e de um homem de 47, ambos em isolamento domiciliar. Com esses, sobe para seis o total de infectados no Município.

O boletim atualizado será publicado até as 15h desta quarta (17).

Confira a nota informativa, com mais detalhes sobre os dois pacientes.