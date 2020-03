Saúde confirma mais dois casos de coronavírus em Foz

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirmou neste sábado (28) mais dois casos positivos de covid-19. Com estes, sobe para 7 o número de casos confirmados da doença no município.

Os novos casos – ambos importados – são de uma mulher de 37 anos e um homem de 36.

A paciente retornou da Inglaterra no dia 19 de março. Ela apresentou febre e sintomas respiratórios leves ainda no dia 16. No dia 20 de março procurou atendimento no Centro de Triagem do Hospital Municipal e foi conduzida como caso suspeito, notificada e realizada a coleta de exame para diagnóstico da doença. A paciente foi orientada quanto aos cuidados de prevenção e isolamento domiciliar por 14 dias. Ela permanece em casa, sendo monitorada pela Equipe da Vigilância Epidemiológica.

O homem de 36 anos retornou dos Estados Unidos no dia 18 de março com febre e outros sintomas respiratórios. Ele entrou em contato com o Plantão Coronavírus, foi notificado como caso suspeito de Covid-19, e realizada a coleta de exame. O paciente também foi orientado a permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias e segue sendo acompanhado pela Vigilância Epidemiológica.

Ambos os casos apresentaram sintomas leves e hoje encontram-se bem e assintomáticos.