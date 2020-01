Saúde confirma mais de 800 casos de sarampo no Estado

Boletim epidemiológico do sarampo publicado nesta quinta-feira (30) pela Secretaria de Estado da Saúde confirma 808 casos da doença desde o primeiro paciente em agosto de 2019. Curitiba e Região Metropolitana concentram 728 registros, o que representa 90% do total de casos da doença.

A maior parte dos casos tem faixa de idade entre 20 e 29 anos, são 424 ocorrências. Os números mostram que estiveram ou estão com a doença 14 crianças com idade entre 0 a seis meses; 17 de seis a 12 meses; 10 de um a quatro anos; três de cinco a 9 anos; 208 de 10 a 19 anos; 89 de 30 a 39 anos; 31 de 40 a 49 anos; 12 de 50 a 59 anos. O boletim com informações mais detalhadas pode ser acessado pelo

link: www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3473

“O sarampo é uma realidade que se instalou em nosso Estado depois de 20 anos após a baixa da cobertura vacinal. Vamos eliminar novamente essa patologia com a vacina, por isso, peço que pensem nos filhos, sobrinhos e na sua família, e procure uma unidade de saúde para atualizar a sua carteira de vacinação”, afirmou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

VACINA – O esquema vacinal do Ministério da Saúde recomenda que a população com idade entre um a 29 anos deve receber duas doses da vacina tríplice viral e de 30 a 49 anos, uma dose. As crianças que têm entre seis meses e 11 meses e 29 dias também devem ser vacinadas. Mais informações sobre o calendário de vacinação podem ser acessadas pelo link:

www.saude.gov.br/saude-de-a-z/vacinacao/calendario-vacinacao

Quarenta e duas cidades paranaenses estão em surto por causa do sarampo, considerando que o Ministério da Saúde classifica como situação de “surto ativo” todo município que tenha ao menos um caso de sarampo confirmado. Municípios e quantidade de casos no Paraná:

Curitiba: 459

Almirante Tamandaré: 20

Araucária: 9

Balsa Nova: 2

Campina Grande do Sul: 6

Campo do Tenente: 3

Campo Largo: 26

Campo Magro: 10

Colombo: 59

Fazenda Rio Grande: 11

Itaperuçu: 1

Lapa: 2

Mandirituba: 1

Pinhais: 31

Piraquara: 18

Quatro Barras: 3

Quitandinha: 1

Rio Branco do Sul: 8

Rio Negro: 1

São José dos Pinhais: 31

No litoral do Estado, que integra a 1ª Regional de Saúde (RS Paranaguá), há 6 registros em 3 municípios:

Antonina: 1

Matinhos: 1

Paranaguá: 4

No Interior há casos:

3ª Regional de Saúde (RS Ponta Grossa), são 3 casos em 2 municípios:

Castro: 2

Ponta Grossa: 1

4ª Regional de Saúde (RS Irati), confirmados 11 casos em 4 cidades:

Inácio Martins: 1

Irati: 5

Mallet: 4

Rio Azul: 1