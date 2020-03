O secretário de Saúde de Maringá, Jair Biatto, informou na tarde desta sexta-feira (27) a confirmação de duas mortes por covid-19.

As vítimas são uma mulher de 54 anos e um homem de 84 anos. A mulher viajou neste mês e teve início dos sintomas no dia 14 de março. O homem não viajou para outras localidades e os sintomas tiveram início no dia 15 de março.