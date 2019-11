Saúde confirma 50 novos casos de sarampo no Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde emitiu nesta quinta-feira (28) um novo boletim epidemiológico com dados do sarampo no Paraná. Até 27 de novembro, 479 pessoas no Estado tiveram ou estão com a doença atualmente. São 50 novos casos. Curitiba registra a maior concentração, com 306 confirmações – há mais 129 em municípios da Região Metropolitana.

Na RMC, foram confirmados 10 casos de sarampo em Almirante Tamandaré; 3 em Araucária; 2 em Balsa Nova; 2 em Campina Grande do Sul; 3 em Campo do Tenente; 12 em Campo Largo; 1 em Campo Magro; 32 em Colombo; 3 em Fazenda Rio Grande; 1 em Itaperuçu, 1 na Lapa; 1 em Mandirituba; 21 em Pinhais; 13 em Piraquara; 1 em Quatro Barras; 6 em Rio Branco do Sul; e 17 em São José dos Pinhais.

No Interior do Estado, o boletim traz 2 confirmações em Castro; 1 em Ponta Grossa; 3 em Irati; 1 em Cruz Machado; 1 em General Carneiro; 3 Paulo Freitas; 8 em União da Vitória; 3 em Maringá; 8 em Londrina; 1 em Rolândia; 6 em Carlópolis; 5 em Jacarezinho; 1 em Toledo. No Litoral, a cidade de Matinhos confirmou 1 caso da doença.

Além de Matinhos, o informe desta semana traz também confirmações de casos de sarampo em Campo Magro e Cruz Machado.

VACINAÇÃO – Neste sábado (30) acontece o Dia D de vacinação contra o sarampo. Unidades de saúde de todo o Paraná estarão abertas para que mais pessoas possam receber as doses. O público-alvo desta etapa são jovens com idade entre 20 e 29 anos, faixa etária com maior incidência da doença. “O sarampo é bastante perigoso e potencialmente evitável. A vacina é a forma de prevenir e é gratuita. Vá no sábado até a unidade de saúde e se vacine, isso beneficia toda a população”, destaca o secretário estadual, Beto Preto.