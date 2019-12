São Paulo vence o CSA fora de casa pela última rodada do Brasileirão

Deu São Paulo no Rei Pelé! Na tarde deste domingo (8), o Tricolor visitou o CSA, pela última rodada do Brasileirão, e conquistou um triunfo por 2 a 1. Garantida na fase de grupos da Libertadores, a equipe paulista termina a Série A 2019 na sexta posição, com 63 pontos. Enquanto, já rebaixado para Série B, o Azulão encerra sua participação na 18ª colocação, com 32 pontos.

O jogo

O São Paulo ditou o ritmo do jogo nos primeiros 45 minutos de jogo no Rei Pelé. E não demorou muito para pressão tricolor surtir efeito. Aos dez, Gabriel Sara deu passe açucarado para Toró, que dominou e finalizou na saída do goleiro: 1 a 0. Insistindo no ataque, a equipe paulista logo ampliou a contagem. Léo colocou a bola na área, Juan bateu de primeira, Jordi defendeu, mas no rebote Igor Vinícius mandou para o fundo das redes. Chegando a 70% de posse de bola, o São Paulo ainda teve chances de fazer o terceiro com Gabriel Sara e Igor Gomes. Já na marca dos 43, o CSA apareceu no ataque e diminuiu a vantagem paulista com gol de Jarro Pedroso: 2 a 1.

Na volta do intervalo, o Tricolor passou a jogar com uma menos após expulsão de Helinho, aos dois minutos. Tentando se fazer valer da vantagem numérica, o CSA foi para cima, mas só conseguiu levar perigo em finalizações de fora da área de Rafinha, Dawhan e Lucas Dias. Do outro lado, o São Paulo soube se defender bem e criou algumas chances com Luan e Gabriel Sara. Mas o placar parcial da primeira etapa persistiu até o apito final.