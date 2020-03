São Paulo enfrenta LDU em clima de decisão no Morumbi

São Paulo – Maior vencedor de disputas internacionais pelo Brasil, mas que desde 2012 não ergue uma taça sequer, o São Paulo já começa a sentir a pressão pelo jejum logo neste início de temporada, na qual retorna para a Libertadores após três anos. Derrotado fora de casa na estreia pelo Grupo D pelo modesto Binacional, no Peru, o Tricolor recebe a LDU em clima de decisão no Morumbi nesta quarta-feira (11), às 21h30.

Para este reencontro do time com sua torcida na competição a qual venceu três vezes, a força das arquibancadas pode ser o diferencial. A diretoria são-paulina anunciou mais de 30 mil ingressos vendidos antecipadamente na última parcial divulgada, há dois dias.

Em campo, o técnico Fernando Diniz, que estreia na competição após ter cumprido suspensão na 1ª rodada, conta com o retorno de Juanfran, outro ausente no Peru. Já Vitor Bueno segue sendo dúvidas. Com lesão no tornozelo, ele ficou de fora contra o Binacional e Botafogo-SP.

Na equipe equatoriana, que estreou com vitória em casa sobre o atual vice-campeão River Plate, por 3 a 0, a aposta no atacante Cristian Borja. O jogador de 32 anos é o nome da vez na LDU, com nove gols marcados em seis jogos na temporada – a LDU lidera o campeonato nacional com nove pontos em quatro jogos.

Sequência em casa

O clima de decisão no São Paulo ocorre também pela sequência de jogos que a equipe terá pela frente em casa nos próximos dias. No sábado (14) fará clássico com o Santos pelo Paulistão; na terça-feira (17) receberá o River Plate pela Libertadores; e no sábado seguinte, dia 21, receberá o Bragantino pelo Paulistão. É uma sequência para embalar ou instaurar a crise no Morumbi.