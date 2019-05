Santos volta à Vila para receber o Internacional

São Paulo – Num duelo entre dois gigantes que miram a parte de cima da classificação do Brasileirão, ​Santos e ​Internacional se enfrentam neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, pela 6ª rodada.

Enquanto os paulistas podem até vislumbrar a liderança (matematicamente isso é possível, embora improvável), os gaúchos querem os três pontos para ingressar no G4.

Pelo objetivo, o Peixe volta a jogar na Vila Belmiro, onde tem 100% de aproveitamento na temporada. No entanto, vem de uma indigesta goleada sofrida no clássico com o Palmeiras e precisa se recuperar. O técnico Jorge Sampaoli fechou o treino de ontem e fez mistério. Então, é possível que abra mão do esquema com três zagueiros, sacando Lucas Veríssimo.

No Colorado, seguindo a tendência dos últimos tempos em jogos fora de casa, D’Alessandro pode ficar no banco de reservas para a entrada do garoto Sarrafiore. O zagueiro Rodrigo Moledo e o volante Rodrigo Dourado seguem fora da equipe comandada pelo técnico Odair Hellmann.