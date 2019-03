Santa Terezinha de Itaipu reúne amantes da pesca esportiva

A 6ª Pesca Internacional ao Tucunaré movimentou o município de Santa Terezinha de Itaipu neste final de semana, dias 15 e 16 de março. Nem mesmo a chuva intimidou os 280 inscritos. De acordo com os organizadores, o evento reuniu participantes do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Goiás, além de participantes do Paraguai, Argentina e Bolívia.

O sucesso de público em todas as edições da Pesca ao Tucunaré, comprova a parceria de sucesso entre a PESTI (Associação de Pesca Esportiva de Santa Terezinha de Itaipu) e Prefeitura Municipal. Para o prefeito Cláudio Eberhard, o torneio de pesca tem se consolidado no município, o que demostra que Santa Terezinha tem um grande potencial para sediar eventos de pesca esportiva. “Gostaria de parabenizar toda equipe da PESTI por mais essa edição que foi sucesso absoluto”, ressalta.

A 6ª Pesca Internacional ao Tucunaré já faz parte do calendário oficial de eventos do município, e tem como objetivo, divulgar o potencial de Santa Terezinha de Itaipu, valorizar o espaço público, sensibilizar todos sobre a preservação do peixe e incentivar a pesca esportiva. Para Lester Scalon, um dos maiores pescadores esportivos do país, é gratificante ver que eventos voltados para pesca têm ganhado cada vez mais o apoio e destaque. “A pesca esportiva tem conquistado espaço nos últimos anos e devemos isso as parcerias, como é o caso de Santa Terezinha de Itaipu, que está de parabéns. É uma enorme satisfação poder participar deste evento”.

Fernando Gomez viajou 1.600 km para prestigiar a pesca e já se prepara para a próxima edição. “Sou de Buenos Aires e todos os anos participo da pesca ao tucunaré, juntamente com meus amigos, é uma experiencia incrível. A organização está de parabéns, sem sombra de dúvidas Santa Terezinha é referência para os demais municípios”.

“Estamos na sexta edição do evento e desde o início contamos com o apoio do poder público que tem sido fundamental para que possamos realizar um evento dessa magnitude. Em nome da PESTI agradeço a todos os envolvidos, poder público, aos amantes da pesca esportiva e população itaipuense. Fica aqui o nosso convite para a 7ª edição da Pesca Internacional ao Tucunaré, que acontecerá nos dias 13 e 14 de março de 2020”, finaliza o presidente da PESTI, Eduardo Ramos.