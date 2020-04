Santa Terezinha de Itaipu registra o primeiro caso de zika vírus

De acordo com o último boletim de epidemiologia da Vigilância em Saúde de Santa Terezinha de Itaipu, uma gestante atestou positivo para zika vírus e está recebendo acompanhamento da equipe da Secretaria de Saúde. É a primeira vez que o Município tem caso confirmado desse vírus; hoje, três pessoas estão notificadas. Em casos de dengue, nesta quinta são 270 casos confirmados e 560 notificados.

De acordo com o secretário de Saúde, Fábio de Mello, o quadro crescente nos casos de dengue e a confirmação do primeiro caso de zika, no município, trazem mais uma preocupação para o quadro da saúde. “Zika é uma nova preocupação e todos precisam redobrar os cuidados. Por isso, recebam nossos agentes de endemias e contribuam com a limpeza de seus quintais para que o quadro não seja ainda mais agravado. Dengue mata e zika traz uma série de complicações”, alertou.