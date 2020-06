Santa Terezinha de Itaipu confirma primeiro óbito por covid-19

A Secretaria de Saúde de Santa Terezinha de Itaipu informa nesta segunda-feira (29) o primeiro óbito por covid-19 no Município. Trata-se de uma mulher de 73 anos, com comorbidades associadas, que estava internada na UTI do Hospital Municipal Padre Germano Lauck, em Foz do Iguaçu, desde o dia 13 de junho. Com o agravamento do quadro, ela faleceu às 20h03 de domingo (28).

A paciente foi atendida no dia 13 pelo Samu, apresentando dificuldade respiratória e febre. Ela foi encaminhada ao Centro de Triagem da Covid-19 do Município, onde precisou ser intubada e, na sequência, foi levada para internamento no HMPGL.

A Administração Municipal presta condolências a familiares e amigos.