Santa Terezinha atinge 84% da meta de implantação da rede de esgoto

Santa Terezinha de Itaipu no oeste do Paraná, está entre as cidades de menor porte do Brasil com um dos maiores índices de atendimento de esgoto. O município fechará 2019 com 84% das obras concluídas para as metas estabelecidas até 2028.

Segundo levantamento da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (ABES)o município aparece entre os 131 empenhados com a universalização do saneamento no estado.

Destaca-se que apenas oito cidades estão rumo a universalização e 18 compromissadas. A partir de informações obtidas junto a assessoria de imprensa da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), Santa Terezinha irá adiantar, com a nova fase de implantação da rede coletora iniciada em 8 de julho e com prazo de término em 31 de dezembro deste ano, a meta estabelecida em nove anos, ou seja, dos 80% estabelecidos para 2028, o município fechará 2019 com 84% das obras concluídas.

“Estamos trabalhando para que Santa Terezinha de Itaipu obtenha os melhores índices do Brasil e ficamos felizes com os resultados já alcançados. Os resultados demonstram o comprometimento de toda equipe e da nossa parceira com a Sanepar”, destacou o prefeito Cláudio Eberhard. Ele acrescentou ainda, que embora este tipo de obra não seja prioridade para muitos gestores, uma vez que ela “não aparece”, seu compromisso continua sendo proporcionar qualidade de vida para as pessoas. “A benfeitoria fica em baixo da terra, mas todos sabemos da importância por ser essencial para a melhora da saúde pública e preservação do meio ambiente”, destacou.

Imóveis beneficiados – Nesta etapa, mais de 300 imóveis localizados no bairro Parque dos Estados serão beneficiados. Até fim de 2019 serão assentados 8.341 metros lineares de rede coletora de esgoto, com investimento de R$1.481.553,33.

As ruas beneficiadas nessa etapa são: Aristides Pelegrini, Adelaide Alderete, João Griggio, Francisco Makinski, Octávio de Villa, José Bristof, Othília Perdoná, Acre, Pernambuco, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Paraíba.

Avaliação – Maria Inês da Silva Santos, moradora há seis anos na Rua Mato Grosso, no bairro Parque dos Estados, faz parte das famílias beneficiadas com a rede coletora de esgoto. Ela não poupou elogios ao trabalho que vem sendo realizado. “A equipe está de parabéns. O trabalho tem sido rápido e sem muita sujeira. Eles chegam pela manhã para realizar os serviços e no período da tarde já fazem toda a parte de limpeza”.

Vale ressaltar que o município já conta acesso à água tratada. O próximo passo, firmado entre o governo municipal e a Sanepar é superar, até 2035, 90% dos serviços de esgoto.