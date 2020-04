Sanepar repete desinfecção do entorno de hospitais de Londrina

A Sanepar fará nova desinfecção do entorno de unidades de saúde de Londrina nesta sexta-feira (24). A ação de combate à disseminação do novo coronavírus segue o mesmo cronograma da semana passada. Pela manhã, serão atendidos os hospitais das zonas Norte e Sul e, durante a tarde, o Hospital Universitário, o Hemocentro e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sabará.

Também sexta-feira, ação beneficiará o Hospital Norte Paranaense (Honpar), o Centro de Especialidades Jaime de Lima (24H), Hospital Santa Casa e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Arapongas, e os hospitais da Providência e Materno Infantil, UPA de Apucarana, além da Autarquia Municipal de Saúde, que está recebendo pacientes com sintomas da Covid-19.

REALIZADOS – Nesta quinta-feira (23), os serviços de desinfecção beneficiaram as UPAs do Parque Manella e Jardim Tupi e o Hospital Santa Casa de Misericórdia, de Cambé, além do Hospital São Rafael em Rolândia.

Para a desinfecção, a Sanepar utiliza hipoclorito de sódio diluído, um dos produtos indicados pela Agência Nacional de Saúde (Anvisa).

As unidades de saúde que estão sendo beneficiadas são indicadas pela Secretaria da Saúde do Paraná; o isolamento da área e a segurança do trânsito são feitos pela Polícia Militar.