Sanepar mantém rodízio por mais uma semana

Desde o dia em que o rodízio de água foi anunciado em Cascavel, 11 de setembro, a suspensão do abastecimento aconteceu apenas em quatro dias. Nos demais, a Sanepar suspendeu, diariamente, após confirmar redução no consumo. A situação e a expectativa de chuvas mais significativas esta semana levantaram a possibilidade de o rodízio ser suspenso definitivamente. Porém, a Sanepar optou por manter o alerta aos cascavelenses.

A cada dia o nível dos reservatórios diminui mais. Ontem eles amanheceram com 20 milhões de litros, 3 milhões a menos que no dia anterior. A capacidade total deles é de 30 milhões.

A companhia explica que a chuva foi insuficiente para a água percolar no solo e encher os pontos de recargas dos mananciais. Isso só acontece com chuvas regulares, durante vários dias. Os rios que abastecem a cidade ainda estão atuando com menos de 50% da capacidade total. O ideal é que eles atuem com 70% ou 80% da capacidade.

Este ano, de abril até outubro, choveu apenas 643mm em Cascavel. No mesmo período do ano passado, choveu 922mm. Em 2017 a chuva foi de 1.404mm e em 2016 choveu 1.297mm, como afirma a Sanepar.

Cronograma de rodízio

Nesta sexta-feira (4) o rodízio prevê a interrupção do fornecimento de água nos Bairros Universitário, Santa Felicidade, Santa Catarina, Tropical, Parque Verde e nos loteamentos próximos. O corte ocorre às 12h30 e o abastecimento é retomado gradualmente a partir das 19h.

Já no sábado, o corte ocorre nos Bairros Alto Alegre (parte), Esmeralda, Santo Onofre, Parque São Paulo, Santa Cruz e Paulo Godoy.

Domingo o rodízio está previsto para parte do Centro, parte do Pioneiros Catarinenses e loteamentos próximos.

Na segunda-feira, a região atingida é Sanga Funda, Floresta, Brasília, Consolata, parte do Tarumã e nos loteamentos próximos.