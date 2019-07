Sanepar lança licitação de mais um reservatório para Cascavel

A Sanepar abriu processo de licitação para a construção de outro reservatório de água na região Norte da cidade. A unidade, com capacidade para 2 milhões de litros de água, será instalada na Avenida das Pombas. A abertura da licitação está marcada para as 8h do dia 23 de julho.

O reservatório vai ampliar em 200% a capacidade de armazenamento de água para as regiões do Floresta, Riviera e Florais do Paraná e vai melhorar as condições do abastecimento para os bairros Consolata, Brasília e Periollo. A previsão é que o novo reservatório entre em operação já no próximo verão.

O gerente-geral da Sanepar, Renato Mayer Bueno, explica que a Sanepar tem pressa em concluir a obra para que a população não corra riscos de desabastecimento. “Esse reservatório foi projetado para atender a demanda da região Norte, que tem apresentado crescimento acelerado. A nova unidade vai fazer frente ao consumo projetado para os próximos anos”, destaca o gerente.

A construção poderá ser em chapas de aço inox ou vitrificado à escolha da empresa vencedora. Se tudo ocorrer dentro da normalidade, a obra deve iniciar em setembro deste ano.

As empresas interessadas têm prazo desta quarta-feira (10) até 23 de julho para participar do certame na modalidade de pregão eletrônico. O edital está disponível no site da Sanepar:licitacoes.sanepar.com.br

Esse reservatório já havia sido licitado em 2017. Porém, foi instaurado processo administrativo porque a empresa vencedora não honrou os compromissos contratuais. Por esta razão, novo processo licitatório foi estabelecido.