Sanduíche bauru

INGREDIENTES:

1 pão francês

70 g de rosbife (em fatias)

3 rodelas de tomate

1 pepino pequeno (em conserva, fatiado fino)

100 ml de água

2 fatias de queijo prato (45 g)

2 fatias de queijo gouda (45 g)

2 fatias de queijo estepe (45 g)

2 fatias de queijo suíço (45 g)

MODO DE PREPARO:

Com uma faca, corte 1 pão francês ao meio – no sentido horizontal.

Retire o miolo da parte superior.

Na metade de baixo do pão, coloque as fatias de rosbife, 3 rodelas de tomate, 4 fatias de pepino em conserva e reserve.

Junte as fatias de queijo na seguinte ordem: 1 fatia de queijo prato, 2 de queijo gouda, 2 de queijo estepe, 2 de queijo suíço e 1 de queijo prato, reserve.

Em uma frigideira antiaderente, coloque a água e espere ferver.

Abaixe o fogo e coloque as fatias de queijo na água para derreterem juntos.

Vá mexendo levemente os queijos até que derretam por igual.

Coloque imediatamente na metade do pão sem miolo e feche com a outra metade com o rosbife.

Corte ao meio e sirva em seguida.