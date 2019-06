Sandro Rossi, atingido por mais de 20 tiros, morre após 48 dias no hospital

O Empresário Sandro Rossi, atingido por mais de 20 tiros, em uma tentativa de execução, no dia 24 de abril no Bairro Santa Cruz, em Cascavel, morreu na madugada de hoje no HU (Hospital Universitário) de Cascavel, onde estava internado há 48 dias. Fontes ligadas à família informaram que o estado dele havia se agravado nos últimos dias e até passou por nova cirurgia para estancar uma hemorragia interna. Sandro teve 24 perfurações no corpo e diversos órgãos teriam sido seriamente comprometidos.

Até o momento a Delegacia de Homicídios eu investiga o caso não prendeu nenhum suspeito do crime. Apenas o carro utilizado foi apreendido e passa por perícia.

Esse foi o segundo ataque sofrido por Sandro. Em novembro ele havia sido baleado e se recuperou após passar cerca de 30 dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A polícia não descarta a hipótese que os crimes tenham ligação.

Além dos atentados contra Sandro a DH também investiga uma tentativa de execução do irmão de Sandro, Robson Rossi, que foi abordado no dia 5 de Junho, por dois rapazes em uma moto, que desferiram cerca de 30 tiros contra ele. Um deles acertou o rosto. O ataque aconteceu na esquina das Ruas Carlos de Carvalho e Belo Horizonte, no Centro da cidade. Robson recebeu alta hospitalar já no dia seguinte e já foi ouvido pela polícia.

Duas pistolas e um celular deixados na cena do crime passam por perícia. Diligências e coletas de informações estão sendo realizadas e até o momento de acordo com a DH ninguém foi preso.

Reportagem: Cláudia Neis