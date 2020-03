Saiba quem são os vilões comuns da saúde feminina

Responsável por grande parte das consultas aos ginecologistas, as vulvovaginites – inflamação ou infecção da vulva e da vagina – são as causas mais comuns de problemas ginecológicos em mulheres sexualmente ativas e causam sintomas incômodos como corrimento vaginal, vermelhidão, inchaço e ardor.

Provocadas por microrganismos como fungos, bactérias e protozoários, a de maior incidência é a vaginose bacteriana, acometendo 45% das mulheres; seguida pela candidíase vulvovaginal, que atinge 25%, e da tricomoníase, 20%.

Reações alérgicas, baixa imunidade ou ação hormonal também contribuem para a ocorrência desse mal. Para a ginecologista Lilian de Paiva Rodrigues Hsu, ginecologista e professora adjunta da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, a informação é a melhor forma de prevenir as doenças ginecológicas em mulheres de todas as faixas etárias. “O ideal é que as mulheres frequentem ginecologistas pelo menos uma vez ao ano. É uma oportunidade em que, além de avaliação clínica e realização de alguns exames de rotina, a mulher receberá orientações sobre planejamento familiar e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Porém, essa periodicidade é indicada para mulheres saudáveis sem qualquer queixa. Caso ocorra qualquer sinal de irregularidade entre uma consulta e outra, essa periodicidade pode ser alterada”, explica a especialista.

Descubra por faixa etária quais exames recomendados para você:

Da primeira menstruação até os 30 anos

*Ultrassom das mamas: detecta lesões, cistos, nódulos e tumores nas mamas de mulheres mais jovens

*Ultrassom Pélvico: exame avalia útero e ovários

*Papanicolau: indicado para a prevenção do câncer do colo de útero

*Colposcopia: indicado para detectar a presença de lesões na vagina ou colo do útero quando há alteração no Papanicolau

*Vulvoscopia: diagnostica as doenças vulvovaginais, pode ser realizado por meio do exame clínico ou laboratorial

*Exames de sangue: para prevenir doenças como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos e da tireoide é indicado uma avaliação clínica dos níveis de glicose

*Colesterol e triglicerídeos, função renal e hormônios tireoidianos

Dos 30 aos 40 anos – mantém o mesmo check-up da faixa etária anterior, com o acréscimo de um exame mais especifico para mama

*Mamografia: exame para detecção de câncer de mama

*Ultrassom das mamas: detecta lesões, cistos, nódulos e tumores nas mamas de mulheres mais jovens

*Ultrassom Pélvico: exame avalia útero ovários

*Papanicolau: indicado para a prevenção do câncer do colo de útero

*Colposcopia: indicado para detectar a presença de lesões na vagina ou colo do útero quando há alteração no Papanicolau

*Vulvoscopia: diagnostica as doenças vulvovaginais, pode ser realizado por meio do exame clínico ou laboratorial

*Exames de sangue: para prevenir doenças como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos e da tireoide é indicado uma avaliação clínica dos níveis de glicose

Dos 40 aos 50 anos – nesta fase, há também uma preocupação com doenças ósseas e hormonais, como a menopausa

*Mamografia: exame para detecção de câncer de mama

*Ultrassom das mamas: detecta lesões, cistos, nódulos e tumores nas mamas de mulheres mais jovens

*Ultrassom pélvico: exame avalia útero e ovários

*Papanicolau: indicado para a prevenção do câncer do colo de útero

*Colposcopia: indicado para detectar a presença de lesões na vagina ou no colo do útero quando há alteração no papanicolau

*Vulvoscopia: diagnostica as doenças vulvovaginais, pode ser realizado por meio do exame clínico ou laboratorial

*Exames de sangue: para prevenir doenças como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos e da tireoide é indicado uma avaliação clínica dos níveis de glicose

*Testes hormonais: sugerido para mulheres estão no processo prévio à menopausa

Dos 50 anos em diante é preciso, além do cuidado ginecológico, também acompanhar colesterol, diabetes e doenças ósseas

*Mamografia: exame para detecção de câncer de mama

*Ultrassom das mamas: detecta lesões, cistos, nódulos e tumores nas mamas de mulheres mais jovens

*Ultrassom pélvico: exame avalia útero e ovários

*Papanicolau: indicado para a prevenção do câncer do colo de útero

*Colposcopia: indicado para detectar a presença de lesões na vagina ou colo do útero quando há alteração no Papanicolau

*Vulvoscopia: diagnostica as doenças vulvovaginais, pode ser realizado por meio do exame clínico ou laboratorial

*Exames de sangue: para prevenir doenças como colesterol e diabetes, hipertensão, problemas cardíacos e da tireoide é indicado uma avaliação clínica dos níveis de glicose

*Testes hormonais: sugerido para mulheres estão no processo prévio à menopausa

*Densitometria óssea: o ginecologista pode fazer a sugestão, mas é preciso buscar um especialista, reumatologista, para fazer investigar e tratar a doença

IMPORTANTE

“Visitas periódicas ao ginecologista diminuem a probabilidade de doenças simples – como infecções – causarem condições como infertilidade, partos prematuros ou contrair outras doenças sexualmente transmissíveis. Hoje existem no mercado tratamentos variados para as infecções vaginais, que variam de tratamentos de 7 a 14 dias – à base de Miconazol e o Tinidazol -, a dose única, com princípio ativo Butoconazol, que restabelece a flora vaginal em curto prazo. Procure orientação médica para diagnóstico e tratamento correto da doença”, reforça a ginecologista Lilian de Paiva Rodrigues Hsu.