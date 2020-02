Saiba mais sobre o cordão de oração Japamala

O Japamala é um importante instrumento de fé utilizado em diversas tradições. Trata-se de um cordão feito de contas, muito usado pelos praticantes da meditação para entrar no estado meditativo. Ele auxilia na marcação de orações e mantras e é chamado no ocidente de rosário de orações.

A palavra Japamala configura a junção de duas expressões. “Japa” significa sussurrar, enquanto “Mala”, significa cordão de contas. Então, podemos dizer que é um cordão de contas utilizado em orações, que são geralmente sussurradas.

O Japamala é formado por duas correntes: a espiritual, “Japa”, e a material, “Mala”. Desta forma, as energias “Japa” invocadas energizam o “Mala”.

O Japamala costuma ser formado por 108 contas, trata-se de uma quantidade padrão, mesmo que existam diferentes modelos de divisão. Este valor não é por acaso, o número 108 representa o numeral 9 (1+0+8=9), que é considerado sagrado pelos Hindus e por outras culturas.

Na cultura Yogui, 108 é o número ideal para o mantra ser repetido em cada prática espiritual. Depois de completar estas mentalizações é alcançado um estágio superior de consciência. A pessoa que está orando, chega ao transe, transcendendo a matéria.

As contas do cordão formam um cálculo perfeito para a realização de orações. A conta principal do Japamala é chamada de Meru, que geralmente é a maior e a mais centralizada. Quando o praticante chega nesta conta, significa que completou uma volta no cordão e finalizou o “japa”. O cordão da oração pode ser confeccionado com diversos materiais. As contas podem ser feitas de pérolas, cristais, porém a madeira é o material mais utilizado.

Os mantras são utilizados para eliminar focos dispensáveis de nossas vidas e direcionar nossas energias para o que nos completa e nos faz atingir a plenitude. 108 é o número ideal de repetições dos mantras. Porém, é muito difícil se concentrar nos mantras e não perder a contagem ao mesmo tempo. Por isso, o cordão facilita a vida daqueles que desejam completar o japa.

A meditação possui diversos benefícios comprovados por quem a pratica. Ela deve ser realizada livremente, principalmente pelos iniciantes. Utilizar a Japamala junto com os mantras pode ser um segundo passo para aqueles que desejam transcender a matéria.

