Saiba como se prevenir de furtos e roubos de celular

De acordo com uma pesquisa da Panorama Mobile Time/Opinion Box, 47% dos internautas brasileiros já tiveram um celular roubado ou furtado no país. É um número relativamente alto e que mostra o quanto os smartphones são visados pelos criminosos e o quão vulnerável estamos frente a este problema. Felizmente, existem algumas medidas que podemos tomar para reduzir as chances de ter um smartphone roubado ou furtado. Abaixo, confira cinco dicas para se prevenir.

Seja discreto

Infelizmente, a principal dica é ser o mais discreto possível, principalmente em cidades muito populosas. Quando for sair com o celular, tenha isso em mente. Não significa que você precisa deixar o aparelho em casa ou em um local totalmente inacessível. Apenas que precisa ter atenção e não se distrair facilmente. Se quiser ouvir música, esconda os fones de ouvido, se possível; se for fazer uma ligação, prefira entrar em um estabelecimento comercial. Também evite colocar o smartphone sobre a mesa de bares e restaurantes.

Reforce o cuidado em eventos com multidões

Grandes aglomerações são um prato cheio para criminosos. Se você não quer ter seu smartphone roubado ou furtado nessas ocasiões, adote algumas medidas. Para shows musicais com lotação máxima, eventos de rua ou festas de fim de ano e Carnaval, você pode levar um aparelho mais simples. Se optar por levar seu próprio celular, guarde-o em um local seguro: uma das medidas mais seguras para essas ocasiões é colocá-lo em uma doleira, para dificultar ainda mais a ação dos criminosos e esconder o item por baixo da roupa.

Proteja bolsas e mochilas

Deixar o smartphone em uma bolsa ou mochila pode parecer seguro, mas nem sempre é. Se você não tiver os cuidados necessários, pode ser ainda mais arriscado. Em locais com multidões, nunca as leve; em dias normais do seu cotidiano, a dica é ficar atento e não deixar o aparelho em um local visível ou em bolsos laterais, fáceis de serem abertos sem fazer muito barulho.

Ative o recurso de rastreio do celular

Celulares com iOS e Android possuem um recurso para encontrar o dispositivo, caso ele tenha sido perdido, furtado ou roubado. Com o GPS ativado, você ainda pode apagar remotamente o conteúdo do celular. No Android, vá para Configurações > Google > Segurança > Encontre Meu Dispositivo. Depois, é só ativar a função. Para rastrear o dispositivo Android, é necessário baixar o app “Encontre meu Dispositivo”, no Google Play Store. No iPhone, o procedimento é parecido: vá para Ajustes > Seu nome configurado para o dispositivo > iCloud > Buscar iPhone. Ative o recurso e a função “Enviar Última Localização”. Também é necessário ter o app “Buscar iPhone”.

5 . Faça um seguro contra roubo e furto

Já é possível fazer um seguro de iPhone ou celular com Android. Várias operadoras e empresas especializadas oferecem planos para os clientes para ganhar um celular em algumas situações, sejam acidentes ou furtos e roubos. Mas é necessário verificar exatamente qual é a cobertura oferecida pela empresa antes de contratar. E atenção: a maioria tem um período de carência, ou seja, há uma determinada quantidade de dias antes que o serviço seja ativado.

